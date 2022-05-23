Соколова единогласно утвердили директором "АвтоВАЗа"

Единогласное решение принял совет директоров АО "АвтоВАЗ". Он утвердил экс-министра российского транспорта и вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова президентом АвтоВАЗа. Решение совета директором вступило в силу сразу после утверждения с 23 мая 2022 года.

Основными акционерами крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, которым является АвтоВАЗ, является Российская Федерация, которую представляет НАМИ, и госкорпорация Ростех.

Принципиальным решением на совете директоров стало то, что все новые продукты АвтоВАЗа будут разрабатываться на российских платформах с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и компонентов. Так прокомментировал совет глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, реализация поставленной задачи потребует полной отдачи от коллектива компании и менеджмента, а деловые качества и управленческий опыт Максима Соколова помогут решить поставленные задачи.

В 2021 году АвтоВАЗ произвел более 380 тысяч автомобилей. За 4 месяца 2022 года продажи рухнули на 49,8% по сравнению с прошлым годом, всего было собрано 61 тысяча 218 автомобилей. Доля компании на рынке сократилась на 2,8%. Сейчас АвтоВАЗ занимает только 20,8% рынка продаж.

До июня АвтоВАЗ в простое. Всего в готовности три сборочные линии: по выпуску Lada Granta (СКП Kalina), семейства Niva (N3), а также линия B0, с которой сходили Lada Largus и Lada Xray, а также модели Renault Logan и Renault Sandero. Сейчас нитки конвейера вошли в состав сборочного подразделения, они переименованы в службы сборки автомобилей Granta, Niva и B0. После ухода Renault из России на АвтоВАЗ решено перенести производство внедорожника Duster из Москвы. Но освоение его производства может растянуться на годы.

На предприятиях в Ижевске и Тольятти работает 41 тысяча человек, при этом 32,5 тысячи из них в Тольятти, остальные в ООО "Лада Ижевск", это бывший Ижевский автозавод.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" – в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.