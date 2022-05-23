Чем чревата неправильная парковка во дворах

"11-й дом, парковка на газоне! Красавцы!" – снимает во дворе дома жилец автомобили.

Парковка на газоне, на детской площадке, или прямо у дверей подъезда – такую неприятную картину сегодня можно увидеть в сотнях российских дворов. Наглость водителей поражает, благо за такое хамство у нас в стране предусмотрены внушительные штрафы. Наказать могут за целый ряд нарушений.

"Нельзя парковаться однозначно на местах, предназначенных для спецтранспорта: для пожарной машины, для машины скорой помощи и так далее. Нельзя парковаться, в любом случае, на детской площадке, расположенной во дворе. На газонах, которые тоже во дворе могут быть, на каких-то клумбах. Нельзя парковаться на тротуаре, в любом случае, там люди с колясками гуляют. Нельзя парковаться во дворе возле мусорных контейнеров, – перечисляет все случаи автоэксперт Игорь Моржаретто. – Есть ограничения по парковке, условно говоря, возле двери подъезда".

Штраф за парковку во дворе на тротуаре сегодня составляет 1000 рублей в регионах и 3 тысячи в Москве и Санкт-Петербурге; на газоне — 1500-2000 рублей, столько же выпишут, если водитель нарушает требования пожарной безопасности и заграждает проезд спецтехники. Стоянка у мусорного бака обойдется от 1000 до 3000 рублей, парковка вторым рядом — 2000, если же во дворе занять место для инвалида без должного на то удостоверения, заплатить придется 5000 рублей.

Кстати, за неправильную парковку во дворах, машину могут увезти на штрафстоянку, а это еще дополнительная сумма расходов.

"Помимо штрафа чаще всего следует эвакуация. Она рассчитывается, исходя из стоимости автомобиля. И для типичной машины обойдется в 6-7 тысяч рублей, не менее", — предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Зафиксировать нарушения во дворе, конечно, сложнее, чем на дороге: камеры на домах не висят, инспекторы заходят крайне редко. Чаще всего "письма счастья" приходят нарушителям после заявлений соседей или сотрудников городских служб.

Выписывают постановления и на основании данных специальных мобильных приложений, например, "Активный гражданин" или "Помощник Москвы". Именно таким приложением уже не первый месяц пользуется москвич Алексей. Во дворе молодого человека автомобилисты не дают прохода ни детям, ни старикам.

"Любят ставить на тротуары, где не могут пройти мамы с колясками, ни пожилые люди. И вот ты идешь фиксируешь это дело в приложении. И работает", — заверяет Алексей.

Чтобы зафиксировать нарушение, достаточно сфотографировать припаркованный неправильно автомобиль, написать адрес, где именно транспортное средство мешает проходу или проезду, и оставить личные данные. Как только информация будет обработана, нарушителю будет выписан штраф.

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