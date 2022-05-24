3D-номера против камер: что делать с новой автомодой

"Красивые" номера, вроде, 666 или ВОР, уже не так круто. Среди российских автомобилистов распространяется новая мода – госзнаки с 3D-эффектом. Об этом Autonews.ru рассказали гаишники из разных регионов и сами водители. Существуют уже и фирмы, где можно заказать новомодные циферки и буковки. Набор пластиковых накладок на номер стоит чуть менее 2000 рублей. Заказываешь, обезжириваешь поверхность таблички простой спиртовой салфеткой, приклеиваешь символы и – вуаля! – теперь ты в тренде.

"Вид – супер, но вблизи, а с расстояния более трех метров 3D-эффект заметить трудно, – пишет в соцсетях довольный обладатель новинки. – Держатся отлично, проверено мойкой под давлением".

Однако новая мода ставит и некоторые вопросы. Например, номера с накладками изготовлены не по государственному стандарту (ГОСТ 50577-2018), а значит их установка считается нарушением. Но номер-то остается читаемым, и он не подложный, а настоящий. Вроде бы и штрафовать не за что. Действительно, как сообщил основатель сообщества "Подслушано у ДПС" Валентин Ильинов, пока ни одного протокола за 3D-номера в России не составлено.

Еще один вопрос, который подняли номера с объемным эффектом – видят ли их дорожные камеры? В компании "Технологии распознавания" говорят, что пока 3D-номера не прописаны в ГОСТе, могут возникнуть проблемы при их считывании. На выпуклых символах нет светоотражающей краски, в отличие от обычных, а потому в темное время суток или просто в пасмурную погоду камера вместо номера зафиксирует лишь черное пятно.

Есть у "трехмерных" номеров свои достоинства и недостатки. Например, они не стираются до белизны, в отличие от обычных, зато если в "модный" номер прилетит камень, то с него может запросто отколоться буква или цифра, и он станет нечитаемым. Кроме того, зимой и осенью выпуклые госномера со стопроцентной вероятностью будут покрыты ледяной коркой или грязью.

"Госзнак – это не компонент автомобиля, и за внесение изменений в конструкцию водителю ничего не будет, – считает гендиректор аккредитованного испытательного центра "Услугиавто" Юрий Пархоменко. – Но такой знак точно попадает в перечень неисправностей, а значит эксплуатация автомобиля запрещена. Техосмотр с ними тоже не пройти".

За саму установку "неправильных" регистрационных знаков водителю ничего не грозит, считают опрошенные Autonews.ru юристы. А вот за "управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками" его могут оштрафовать на 500 рублей, согласно части 1 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Но вот только поймать модника с 3D-номерами пока вряд ли получится – они видны только с 3-х метров, когда полосатый жезл поднимать уже поздно.

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