Соколов рассказал, когда АвтоВАЗ запустит производство Lada

С начала июня запустит сборочный конвейере АвтоВАЗ в Тольятти. Об этом сообщил новый президент компании Максим Соколов. Он покинул Смольный и поблагодарил власти Северной столицы за совместную работу. Сколов признался, что всегда чувствовал при работе в Санкт-Петербурге "надежное плечо". Соколов на посту президента АвтоВАЗа сменил Николя Мора, который занимал его с июня прошлого года.

Первая поставленная бывшим министром российского транспорта на АвтоВАЗе задача звучит так: "уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда". Постепенно производство будет восстановлено в полном объеме. Первой моделью, производство которой будет восстановлено после простоя, станет Lada Granta.

24 мая завершился переход доли АвтоВАЗа под контроль от приостановившего деятельность в России французского автоконцерна Renault к "Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту "НАМИ". Изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 23 мая. НАМИ получил от Renault 67,7% акций АвтоВАЗа, 32,3% ООО "Лада Авто Холдинг" сохранил для себя Ростех. Французская компания может получить акции обратно в течение ближайших 6 лет.

Также Renault за рубль отдала 100% московского автозавода компании (ЗАО "Рено Россия", ранее "Автофрамос") московскому правительству. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Печатниках будет организовано производство автомобилей "Москвич" при участии КамАЗа. Здесь будут производиться автомобили или электроавтомобили для столичного такси и каршеринга. В качестве одного из вариантов рассматривается электромобиль КАМА-1, а также производство готовых китайских моделей. Переговоры с китайскими фирмами уже ведутся. Кроме того, КамАЗ может наладить в Москве отверточную сборку малотоннажных грузовичком "Компас" (Compas) китайской компании JAC.

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