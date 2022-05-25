Опрос: россияне откладывают покупку машин на неопределенный срок

В нынешних экономических условиях более половины россиян откладывают покупку машины на неопределенный срок. Таковы данные опроса, проведенного автомобильным порталом "Дром".

Исследование показало: 54 процента респондентов не имеют планов по смене авто. О приобретении машины в этом году задумывается только каждый десятый.

Поменять машину через год-два планируют 14 процентов опрошенных, еще чуть больше 10 процентов собираются подыскивать новые варианты через три года. 9 процентов автомобилистов сообщили, что будут думать о смене транспортного средства через пять лет.

Аналитики портала объясняют такие результаты опроса тем, что цены на крупные покупки сегодня нестабильны, а доходы у многих россиян сейчас снизились. Не способствует покупке новой машины и высокая процентная ставка по автокредитам.

Всероссийский опрос проводился в мае нынешнего года среди пользователей портала. В нем приняли участие более 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле снизились на 78,5 процента по сравнению с апрелем прошлого года – до 32,7 тысячи машин.

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