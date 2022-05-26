Путин сказал, что будет с любителями шестисотых "Мерседесов"

Президент России заявил, что граждане, пользовавшиеся товарами класса люкс, смогут и дальше получать их из-за границы. Об этом Владимир Путин заявил во время первого Евразийского экономического форума, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Глава государства уверен, что на фоне ухода некоторых зарубежных компаний из России существенно ничего не изменится. Россияне смогут завести товары люксового класса, но чуть-чуть подороже. "Но это те люди, которые и так ездили на "шестисотых" "Мерседесах", — подчеркнул Владимир Путин. "И будут ездить, уверяю вас", — заявил президент.

Тем временем большинство россиян не опасаются возникновения массового дефицита товаров. Таковы данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Массового дефицита товаров не боятся 70% респондентов. Скорее выражают обеспокоенность по этому поводу 28% опрошенных.

69% граждан уверены в том, что российские компании смогут заменить иностранных производителей, ушедших с рынка. 27% считают, что все обстоит иначе.

50% респондентов считают, что российские компании смогут заменить иностранные автомобили и запчасти. 40% уверены в обратном.

В конце апреля сообщалось, что Mercedes-Benz потеряла 709 миллионов евро из-за ухода из России.

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