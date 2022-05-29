Как защититься от участившихся угонов и автомобильных краж

Неприятное следствие новой экономической реальности: продажи автомобилей снизились более чем вдвое, а количество их угонов выросло сразу на треть. Все логично: цены на машины сейчас зачастую совершенно неприемлемые, соответственно, в некоторых регионах растет спрос на автомобили, угнанные в Москве – они будут дешевле легальных. Запчасти тоже подорожали, поэтому угонять машины для дальнейшего разбора по винтикам стало еще выгоднее.

Мария специально выбрала новый большой внедорожник для всей семьи. Радость от покупки была недолгой – прямо под окнами дома машину угнали.

По словам женщины, украденное авто стоило около трех миллионов, а пробег у него был всего 12 тысяч километров. Информации о машине нет по сей день. Последний раз иномарку видели на выезде из Московской области, а дальше ее след потерялся.

У Анастасии, другой потерпевшей, недавно угнали точно такой же джип за два миллиона. Преступников нашли, но автомобиль уже разобрали на запчасти.

По данным МВД, за февраль и март число угонов выросло на треть. И это, судя по всему, только начало.

"На рынке сейчас наблюдается огромный дефицит запчастей. Логистика не налажена, а параллельный импорт пока не работает. Но есть спрос на детали для ремонта автомобилей. Поэтому очень часто угоны автомобилей производятся именно с целью разбора их на дефицитные запчасти", – утверждает автоэксперт и адвокат Сергей Радько.

Дефицит уже сейчас ощущают многие автосервисы.

"Цены на расходники выросли примерно в два-четыре раза. То же самое с тормозными колодками, с ремнями, практически с любой запчастью. На некоторые позиции рост цены достигает 400%", – рассказала директор автосервиса Мария Посеницкая.

Процветает и мелкое воровство запчастей. С машины Яна сняли катализатор – важный элемент выхлопной системы. Деталь содержит много драгметаллов и пользуется популярностью у преступников.

"Весь выхлоп был изрезан, машина непригодна для эксплуатации. Пришлось вызывать эвакуатор, везти в сервис. К сожалению, на нее найти катализатор практически нереально. Он стоит очень огромных денег, а покупать БУшный просто бессмысленно, их и не продают, собственно. Соответственно, пришлось переделывать выхлоп, переваривать, что-то придумывать", – поделился потерпевший Ян Жуков.

У некоторых моделей деталь стоит более 100 тысяч, которые можно вырезать из-под кузова авто за 5-10 минут. Также воры охотятся на дорогие литые диски и навесное оборудование. Но самая легкая добыча – зеркала и фары.

Ворованные запчасти продают через сайты объявлений и на авторынках. Например, Кунцевском. Однако там в наличии не оказалось катализатора, который сняли с корейского внедорожника, а новый обещают доставить из Эмиратов минимум за 90 дней и 140 тысяч рублей.

Убытки могут понести даже те, у кого есть полис КАСКО.

"Страховые компании предлагают доплатить до увеличения страховой суммы, потому что действительная стоимость изменилась, но выполнили это всего лишь 20%. Может сложиться ситуация, когда стоимость будет пропорционально выплачена, страховая будет ниже", – рассказал заместитель исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Эксперты советуют ставить дополнительные системы защиты. Например, противоугонный замок на рулевой вал, который препятствует его повороту. Поставить устройство можно всего за 10 минут. Но надо понимать, что при желании можно обойти даже самую продвинутую систему защиты. Правда, для этого потребуется дополнительное время. Есть вероятность, что угонщик просто не захочет возиться и выберет что-нибудь попроще.

Один из таких вариантов – электромеханический замок на коробку передач.

"Ставится он в подкапотном пространстве, подключается, как правило, к дополнительной сигнализации при закрывании автомобиля у человека автоматически блокируется и коробка передач в подкапотном пространстве, и сам замок капота также находится в заблокированном состоянии", – делится директор компании-производителя противоугонный устройств Андрей Савельев.

Защитить от мелких краж сложнее. В первую очередь, рекомендуют ставить секретки на колеса и усилить крепления ценных деталей. Лучше всего оставлять машины в зоне видимости камер наблюдения. Так есть хоть какой-то шанс отследить вора и вернуть украденное.