На ВДНХ открывается выставка "Секретный гараж"

4 июня в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ в Москве открывается выставка "Секретный гараж". Здесь будут представлены футуристические концепт-кары и авангардные мотоциклы из мастерских Ford-Market, Trump-Cars, Rockabilly-Garage и других частных коллекций.

Среди уникальных механизированных экспонатов выставки, которая продлится до 10 июля, кастом-кар Iron Head с элементами советских грузовых и легковых автомобилей, хот-роды на базе прототипа первого легкового автомобиля горьковского завода ГАЗ-А –Ford A и Ford Eifel 1935 года, автомобиль для кольцевых гонок "Москвич-407" в кузове купе, рэт-род V8 на базе Ford Taunus 1939 года, ГАЗ-12 ЗиМ в стиле Raggare и вездеход Владимира Киреева "Арго", сообщает пресс-служба ВДНХ.

Кроме того, на выставки посетители увидят графические работы известного промышленного дизайнера Андрея Ткаченко, которые отсылают к эпохе СССР, открывая простор фантазии о том, какими могли быть автомобили в параллельной советской реальности. Зрители оценят настоящие "машины мечты" – революционные, новаторские и оторванные от реальности. Вымысел графических историй и ироничных скетчей соседствует с объемными автомобилями, словно сошедшими с афиш фантастических фильмов. Эти концепт-кары воплощают эстетические и технологические тренды целой эпохи.