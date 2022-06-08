Угоны-2022: что и где угоняют, куда везут

Страховые компании подготовили рейтинг наиболее угоняемых автомобильных марок и моделей за первые пять месяцев 2022 года.

Как сообщает Autonews.ru, страховщики отмечают, что число угонов застрахованных по КАСКО автомобилей осталось на уровне 2021 года.

При этом наибольшее количество страховых событий за первые пять месяцев 2022 года было заявлено еще в январе.

Наибольший интерес у угонщиков вызывают машины корейских и японских производителей. Так, на автомобили марки Hyundai приходится 29% угонов, за ними следуют Kia (15%) и Toyota (12%).

Самые угоняемые модели за первые 5 месяцев 2022 года: Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris, Kia Sportage, Mazda 6, Lada Niva.

Однако, учитывая растущий дефицит автозапчастей, в зоне риска – практически все автомобили, особенно популярных, ходовых марок, поэтому вопрос о страховой защите транспортного средства становится все актуальнее.

По данным страховщиков, антирейтинг субъектов федерации по активности угонщиков практически не изменился. В пятерке: Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Ленинградская область и Пермский край. При этом Северная столица – лидер по угонам уже долгие годы, и январе-мае 2022 года на нее приходится почти треть (32,4%) всех хищений автомобилей у клиентов с полисами КАСКО.

Угнанные новые машины все чаще стали увозить на продажу в Казахстан или в Белоруссию. Машины с пробегом чаще всего разбирают на запчасти и реализуют в близлежащих к РФ территориях. Отмечается, что участились угоны и в Московской области.