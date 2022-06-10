Китай стал ближе: открыто грузовое движение по мосту через Амур

Как бы громко это не звучало, но исторический момент свершился. Международная автомобильная переправа, связывающая Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян, открыта для грузового транспорта. Члены российской и китайской делегаций приняли участие в церемонии очно и онлайн. С обеих сторон были оборудованы праздничные площадки.

От нашей страны команду "Поехали" дал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, он участвовал в церемонии по видеосвязи из Владивостока. Он отметил особую важность этого объекта для российско-китайских отношений и в целом мировой экономики. Аналогично из Пекина движение одобрил и заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа.

Под звуки салюта по трансграничной переправе проехали 16 тягачей. Российские грузовики доставили в Китай одни из самых востребованных нашими соседями товаров – соевое масло и пиломатериалы. В свою очередь, китайская сторона привезла нам шины и комплектующие для электроприборов.

Безусловно, это новый виток большого международного экономического сотрудничества, которое на пару лет затормозила пандемия. Сегодня за счет новой переправы оно должно не просто восстановиться в прежних объемах, а умножиться в разы.

Первое соглашение о международном автомобильном сообщении между Россией и Китаем было подписано еще в 1992 году.

К строительству переправы приступили лишь в конце 2016-го. Три с половиной года мостостроители шли навстречу друг другу. В мае 2019-го состоялась стыковка, а в декабре 2020-го все работы были завершены.

Общая протяженность моста составляет чуть больше километра. А с учетом подъездных путей – порядка 20-ти. Объектом занималась совместная российско-китайская компания, он обошелся в 19 миллиардов рублей. К слову, все это средства инвесторов, государственный бюджет в проекте не участвовал.

Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация приходит в норму, сообщение решили открыть. Движение здесь будет осуществляться с 8 утра до 11 часов вечера. Ежедневно смогут пропускать более 600 грузовиков, а также более 150 автобусов и почти 70 легковых автомобилей. Движение будет налаживаться постепенно, завтра российские предприниматели уже повезут свои грузы в Китай.