"Феникс" из пепла: в России с нуля создан гоночный болид

Изобретать автомобиль можно и в XXI веке. Это доказали московские студенты. Они практически с нуля спроектировали и построили прототип гоночного болида.

"Это прототип класса CN2.0. Это уже профессиональная категория", – поясняет декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Итурралде.

Речь о так называемых "гонках на выносливость". К примеру, знаменитые соревнования в Ле-Мане длятся ровно сутки. В данном классе на заезд отводится 4 часа. Побеждает тот, кто за это время проедет больше всего кругов. Поэтому машина, в первую очередь, должна быть надежной. Все узлы многократно проверили. Мотор, позаимствованный от серийного автомобиля, подвергся серьезной доработке.

"Здесь стоит российских двигатель ВАЗ, 1,6 литра, – рассказывает о гоночном болиде инженер команды Московского Политеха Роман Зимов. – В нем доработана поршневая группа, установлен турбокомпрессор. Удалось достичь мощности 330 лошадиных сил".

На победу в гонке работает как высокая мощность двигателя, так и низкая масса болида. Кузовные детали, за исключением рамы, сделаны из легкого карбона.

Этот прототип с символичным названием "Феникс" удивляет не только техническими характеристиками, но и габаритами. От кромки переднего диффузора и до заднего антикрыла почти 5 метров.

Глядя со стороны даже не верится, что машина такого размера весит всего около пятисот килограммов. Однако, если на старте и разгоне низкая масса – это плюс, то на высокой скорости в поворотах – проблема. В истории автоспорта были случаи, когда легкие спортпрототипы буквально взмывали в воздух. Поэтому, создавая "Феникс", инженеры особую роль уделили аэродинамике.

"Скорость около 250 километров в час достаточна, чтобы взлететь, – констатирует Пабло Итурралде. – Поэтому изначально проводим исследования, симулируем в компьютерных программах".

Многочисленные аэродинамические элементы по кузову создают дополнительную прижимную силу. По словам инженеров, на скорости свыше 200 километров в час она давит на машину с силой в 400 килограммов. Проверить расчеты инженеры смогут уже в ближайшее время, когда болид выйдет на старт соревнований.