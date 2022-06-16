Путин: надо сохранить автозаводы и их коллективы

На совещании по развитию автопрома в Стрельне президент России Владимир Путин поставил две наиболее важные задачи. Глава российского государства на совещании хотел услышать, как идет работа в рамках программы импортозамещения, которая реализуется с 2014 года.

При этом президент подчеркнул, что замыкаться на сегодняшних проблемах российского автопрома нельзя. По его словам, надо думать о стратегии развития отрасли. В выступлении Путина, которое транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим", президент подчеркнул, что первая задача для автопрома – обеспечить работу автомобильных заводов в России и их снабжение необходимыми компонентами.

Вторая задача – сохранение квалифицированных специалистов и обеспечение занятости трудовым коллективам.

Владимир Путин подчеркнул, что демарш иностранных партнеров российских автозаводов, которые, несмотря на долгосрочные обязательства, либо ушли с российского рынка, либо приостановили поставки, уже отразился на объемах выпуска. В марте 2022 года выпуск продукции российского автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле в пять раз ниже прошлогодних показателей.

Путин отметил, что понижение экологического класса выпускаемых автомобилей, например, грузовых, ведет к потере конкурентоспособности российских автоперевозчиков.

"Их просто не будут пускать, а значит, водители столкнутся и с вопросами занятости", – подчеркнул президент.

Путин попросил участников совещания дать оценку проблемы замены деталей "выпавших" поставщиков, того, насколько эта проблема системна и нужны ли в этом вопросе специальные решения.

На совещании по вопросам автопрома в рамках ПМЭФ участвуют представители ключевых российских автопроизводителей, федеральной и региональной власти. Среди них – гендиректор ПАО "КАМАЗ", Сергей Когогин и президент ООО "УК Группа "ГАЗ" Вадим Сорокин, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и гендиректор ПАО "Соллерс Авто" Николай Соболев, вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минтранса Виталий Савельев, министр российских финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Участниками совещания стали и главы регионов, где размещены основные автомобильные кластеры: президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Нижегородский губернатор Глеб Никитин, губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов, главы Калужской области Владислав Шапша, Тульской области – Алексей Дюмин и Калининградской области – Антон Алиханов.