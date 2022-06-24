Продам корейца, куплю японку: самые популярные авто по спросу и предложению

Японские и немецкие автомобили – таковы предпочтения российских покупателей на сегодняшний день. И спрос превышает предложение.

Как сообщил РИА Новости старший аналитик "Авито Авто" Алексей Ткачук, самые популярные в своих ценовых сегментах машины – это Toyota Camry и BMW X5​. На втором месте опять же японцы и немцы – Toyota Land Cruiser Prado и Мercedes-Вenz.

Если же смотреть по регионам – от Дальнего Востока до Калининграда, – то Toyota здесь несомненный лидер. Причем, как среди новых автомобилей, так и среди машин с пробегом. И спрос на японок значительно превышает предложение.

Зато среди продавцов машин лидируют корейцы. Объявлений о продаже новых автомобилей корейского производства – 26,7% от общего числа. А вот среди машин с пробегом лидируют наши. Объявлений о продаже отечественных автомобилей – 24%. А потом опять следуют японцы. Кардинально иная ситуация на Дальнем Востоке: 83% продающихся машин – из Японии.