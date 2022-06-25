Комбайн забудут, машина останется: как могли назвать легендарную "Ниву"

Легендарный автомобиль "Нива", которому 5 апреля исполнилось ровно 45 лет, оказывается мог бы носить совсем другое имя. Рассматривались такие версии, как "Роса", "Вираж", "Гейзер", "Гамма" и даже почему-то "Туман" (наверное, просто слово красивое). А первое "конструкторское" имя советского внедорожника и вовсе было "Крокодил Гена" – по цвету опытного образца. Когда же будущая "Нива" проходила испытания, то, чтобы никто не догадался раньше времени, ей присвоили название Formika (лат. "муравей") и говорили всем, что это идет обкатка румынского FIAT.

Но остановились автопроизводители все же на названии "Нива". И вот почему.

Есть распространенная легенда, что название "Нива" – это аббревиатура из первых букв детей ведущего и главного конструкторов. Но это только легенда.

Название для первого "гражданского" внедорожника в 1974 году предложил его главный дизайнер Валерий Павлович Семушкин. Новинка позиционировалась, как комфортный грузоподъемный и проходимый автомобиль для сельской местности (одно время владельцев "Нив" в городах даже называли "колхозниками") – короче, как замена председательского "уазика". При слове "нива" всем так и представилась машина, едущая по проселку между золотых хлебных полей. Кроме того, практически на всех других языках это слово имеет положительный оттенок. Например, "снежная" в английском и немецком, "сад" в японском, "новая" в испанском или "горизонт" во французском.

Название одобрили, но потом вспомнили, что точно такое же имя носит один из распространенных советских комбайнов.

"Про комбайн все забудут, а автомобиль останется", — возражал Семушкин и оказался прав – "Нива" выпускается до сих пор и продолжает поражать всех во всем мире (вот, вот, вот и вот ).