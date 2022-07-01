Не на чем учить: к 2025 году в России могут закрыться автошколы

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов заявил, что к 2025 году в России из-за подорожания автомобилей будущих водителей будет не на чем учить.

"Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 миллиона", – сказал Ачкасов.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он высказал мнение, что "это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол".

Александр Ачкасов пояснил, что в автошколах сейчас уже начинаются проблемы с техобслуживанием.

"Нужно масло поменять, заправить, чтобы машина была пригодна к обучению, поэтому такие проблемы есть", – сообщил председатель правления Союза автошкол.