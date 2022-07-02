В России появится центр по оценке работы автошкол

Минпросвещения предложило создать в России федеральный центр по оценке качества подготовки водителей. На основе результатов мониторинга к автошколам могут быть предприняты штрафные санкции вплоть до лишения лицензии и аккредитации, считает замминистра Минпросвещения Денис Грибов.

Выступая на торжественном заседании в честь Дня создания ГИБДД, он отметил, что министерство и ГИБДД стремятся обеспечивать качественную подготовку кандидатов в водители, поэтому в 2021 году 49 программ профессионального обучения водителей были переработаны и разработано 9 новых. А новый центр по оценке качества работы автошкол способствовал бы распространению лучших практик подготовки водителей, подчеркнул Грибов.

Кроме того, он напомнил, что совместными усилиями удалось создать в стране непрерывную систему обучения детей безопасному поведению на дорогах. В процесс изучения ПДД вовлечены 7 миллионов дошкольников, более 17 миллионов школьников и практически 3 миллионов студентов колледжей и техникумов.

Между тем, ранее председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов высказал предположение, что из-за подорожания автомобилей к 2025 году в России не на чем будет учить будущих водителей.