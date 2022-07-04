Господдержка простимулирует выпуск 80 тысяч авто в 2022 году

Перезапуск основных мер господдержки спроса в автопроме, как сообщалось, был утвержден по итогам отраслевого совещания с участием президента Владимира Путина в середине июня. В 2022 году на поддержку спроса планируется направить 20,7 млрд рублей.

"Мы рассчитываем, что перезапуск программ льготного автокредитования и лизинга, а также программ поддержки производителей газомоторной техники и стимулирования спроса на электромобили позволят в совокупности простимулировать производство 80 тыс. автомобилей в текущем году", – сказал Каримов "Интерфаксу".

Ранее говорилось, что Минпромторг РФ прогнозирует, что продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 750 тысяч. По словам Каримова, Минпромторг за увеличение финансирования программы поддержки автокомпонентных производств через механизмы ФРП, на что в текущем году уже выделено 30 млрд руб.