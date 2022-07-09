На мосту через Амур запущена электронная очередь

Данная система позволяет экспортерам, владельцам грузов, логистам, а также водителям бронировать время для проезда через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП).

Электронная площадка обеспечивает идентификацию госномеров транспортных средств, получение информации о грузе, отслеживание статуса и выполняет ряд других задач. Так, с помощью электронной очереди можно не только выбирать время прибытия на многосторонний автомобильный пункт пропуска Каникурган, но и получать информацию о возможном ожидании. Это помогает оптимизировать время простоя автомобиля.

Сам комплекс включает в себя мероприятия по обустройству участка дороги для организации дорожного движения, оборудованную площадку зоны ожидания на 40 грузовых машиномест, а также программный продукт, алгоритм работы которого предусматривает управление и регулирование транспортных потоков на направления экспорта из России.

При этом зарегистрировать личный кабинет и получить доступ к сервису электронной очереди можно бесплатно.

Напомним, новый международный автомобильный мост через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ после двух лет простоя из-за карантинных ограничений был открыт 10 июня. Каждая страна направила по восемь грузовых автомобилей через пункт пропуска "Кани-Курган – Хэйхэ".

Пока мост обслуживает только грузовики. При полной загрузке ожидается ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Его длина составляет 1 080 м. Российская и китайская стороны построили ровно по половине – по 540 м. Части моста строились синхронно с двух берегов, а их стыковка произошла в мае 2019 года.