Российское ноу-хау добавит авто эргономики и полезного пространства

Российские ученые разработали технологии адсорбции природного газа. Их можно использовать для газомоторного транспорта и строительства наземных газовых хранилищ в местах потребления газа. Об этом сообщил заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Илья Меньщиков во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Вышесказанная технология разработана совместно с компанией "Газпром". За счет сниженного давления таких систем можно значительно снизить энергозатраты и даже стоимость газа.

Илья Меньщиков обратил внимание также на то, что плоская конструкция позволит сэкономить пространство в багажном отделении автомобиля.

Заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН пояснил, что использование в системе хранения газа адсорбента позволит увеличить объем запасаемого газа при сниженных давлениях. Происходит это за счет явления физической адсорбции.

Такие технологии также помогли ученым разработать портативный чувствительный датчик для анализа сахарного диабета.

Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что новое поколение газовых аккумуляторов может быть востребовано для любых видов транспорта.