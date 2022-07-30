На М4 и в кубанских городах построят 85 зарядок для электромобилей

Пресс-служба администрации Краснодарского края объявила, что в регионе до конца 2022 года будут построены 85 станция для зарядки электромобилей. Этим займутся десять компаний.

В крае уже проведена масштабная работа для реализации проекта. Разработана схема размещения заправок, выделены земельные участки, подготовлены все необходимые документы. Дело осталось за инвесторами, отметил вице-губернатор Александр Трембицкий. Из федерального бюджета регион получит 234,6 миллионов рублей для реализации проекта совместно с частными компаниями, сообщает ТАСС.