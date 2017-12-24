КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН как акт войны

Пхеньян отвергает новые санкции Совета Безопасности ООН как акт войны. Такая информация появилась в заявлении представителя министерства иностранных дел Северной Кореи, которое было распространено в воскресенье, 24 декабря, по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

Накануне Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию по оказанию давления на КНДР в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", напоминает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, Северная Корея полностью отвергает состряпанную США санкционную резолюцию как грубое вмешательство, которое попирает суверенитет республики, как акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове и во всем регионе.