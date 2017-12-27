Взрывное устройство в Петербурге начинили поражающими элементами

Взрывное устройство, сработавшее в камере хранения магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Его мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Следователи отрабатывают все возможные версии случившегося, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России.

В настоящее время по делу создана оперативно-следственная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники следственного комитета, ФСБ и МВД. Кроме того, в Петербург направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК России для помощи в расследовании, передает РИА Новости.

Взрыв в магазине "Перекресток", расположенном в торговом центре "Гигант Холл", прогремел в среду вечером. В результате пострадали 10 человек. Как сообщил руководитель Главного следственного управления СК по городу Александр Клаус, все они были госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Вместе с тем, по словам вице-губернатора города Анны Митяниной, в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы доставлены 9 человек. Один человек от госпитализации отказался.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

В данный момент ТЦ оцеплен, рядом дежурят наряды полиции. Внутрь супермаркета никого не пускают. В здание периодически заходят пожарные.