Путин: в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в петербургском магазине "Перекресток" терактом. Глава государства также призвал правоохранительные органы при задержании террористов не рисковать сотрудниками и "ликвидировать бандитов на месте".

"Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", — сообщил Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Взрывное устройство (мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте) сработало вечером 27 декабря в камере хранения магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте Петербурга.

Всего пострадали 13 человек. По состоянию на утро 28 декабря в больницах города остаются 6 раненых, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора по социальным вопросам Анны Митяниной.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Следователи отрабатывают все возможные версии случившегося. Мужчина, который заложил бомбу, попал на камеры видеонаблюдения. Ведется его розыск.