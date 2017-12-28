Начались переговоры о втором этапе обмена пленными в Донбассе

Представитель президента в украинском парламенте Ирина Луценко сообщила, что украинская сторона начала переговоры по освобождению остающихся в плену на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцев, передает "Интерфакс".

В аэропорту Борисполь, куда в ночь на четверг прибыли освобожденные в Донбассе украинцы, Луценко заявила, что в Донецке и Луганске уже подтвердили местонахождение задержанных 20 украинцев. "Переговоры ведутся, не могу сказать, что это будут 93 человека, по крайней мере, 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена".

Луценко отметила, что кроме этих людей, украинский президент Петр Порошенко намерен "серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России".

Как сообщалось, 27 декабря лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в эфире российского телеканала заявил, что стороны конфликта в Донбассе могут снова провести масштабный обмен пленными.