"Дело реставраторов": прокуратура обжаловала приговор бывшему замминистра

Гособвинение осталось недовольно приговором бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову и вновь обжаловало его.

Как сообщает ТАСС, в Мосгорсуд поступило кассационное представление. В нем прокуратура просит направить дело на новое рассмотрение и настаивает на пятилетнем сроке заключения для Пирумова.

Замминистра и еще семь человек являлись фигурантами "дела реставраторов". По данным следствия, 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. Под его руководством мошенники умыкнули из государственного бюджета не менее 160 миллионов рублей.

В октябре Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор. Пирумов был приговорен к полутора годам колонии и отпущен в зале суда, так как уже отбыл этот срок в СИЗО, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Позже прокуратура обжаловала приговор. Пирумову увеличили штраф до миллиона рублей и лишили его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.