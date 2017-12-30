Пострадавшие при теракте в Санкт-Петербурге получат до 500 тысяч рублей

Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о выплате денежных компенсаций пострадавшим во время теракта в супермаркете "Перекресток". Об этом в своем микроблоге Twitter написал пресс-секретарь мэра Андрей Кибитов.

500 тысяч рублей получат пострадавшие получившие вред здоровью средней тяжести. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 29 декабря 2017 г.

Он уточнил, что люди, которые получили травмы средней тяжести, могут рассчитывать на 500 тысяч рублей. За легкие и умеренные повреждения выплатят 250 тысяч. Средства выделят из резервного фонда бюджета.

по 250 тыс.рублей будет выплачено пострадавшим умеренной и легкой степени тяжести.Все выплаты будут произведены из Резервного фонда бюджета — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 29 декабря 2017 г.

Взрыв в супермаркете "Перекресток" прогремел 27 декабря. Пострадали 18 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГИЛ. Однако, первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагоев считает, что боевики Исламского государства теперь будут подписываться под любой трагедией. После поражения в Сирии они пытаются восстановить свой авторитет и провести мощную "рекламную кампанию", чтобы привлечь к себе новых рекрутов.