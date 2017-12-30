Теракт в Петербурге: задержанный оказался местным жителем

Стало кое-что известно о личности подозреваемого в совершении теракта в петербургском "Перекрестке". Как сообщил источник "Интерфакса", предполагаемого террориста зовут Дмитрий (фамилия пока не указывается), он имеет российское гражданство и живет в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, он придерживается националистических взглядов.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемого в теракте, а Следственный комитет добавил, что уже идет допрос подозреваемого в теракте. Силовики будут просить о взятии его под стражу.

Вечером 27 декабря в камере хранения супермаркета "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге взорвалась самодельная бомба с поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". 28 декабря Владимир Путин на церемонии награждения военных, воевавших в Сирии, назвал взрыв в магазине террористическим актом.

А ночью 30 декабря группировка ИГ (запрещена в России) заявила об ответственности за этот теракт. Теперь это заявление подвергнуто сомнению.