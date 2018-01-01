Владимир Путин поблагодарил россиян за веру и труд

Президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам с традиционным новогодним обращением. Текст его поздравительной речи опубликован на официальном сайте главы государства kremlin.ru.

Дорогие друзья!

На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но всё равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся.

Новый год у нас – это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен.

И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости.

Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах, – нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров.

И, как всегда, мои особые поздравления – всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведёт самолеты и поезда.

Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений.

Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам.

Дорогие друзья!

До наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием.

Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас.

Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и процветания нашей великой России – нашей любимой и единственной!

Будьте счастливы! С праздником вас – с новым, 2018 годом!