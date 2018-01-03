КНДР согласилась на переговоры об участии сборной в Олимпиаде

Ким Чен Ын распорядился начать переговоры с Сеулом об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. Об этом сообщает агентство Reuter. Ожидается, что в 9.30 по Москве глава КНДР откроет специальную линию связи в пункте Пханмунчжом, он расположен в демилитаризованной зоне на границе двух государств.

Таким образом, Пхеньян одобрил предложение Сеула назначить встречу на высоком уровне, на которой стороны обсудят как Олимпиаду, так и вопросы урегулирования отношений. Переговоры могут пройти уже 9 января, передает телеканал "Россия 24".