Олимпийское потепление: Сеул и Пхеньян хотят договориться

Южная и Северная Кореи восстановили "горячую линию" между странами и провели телефонный разговор. По сути, стороны удостоверились, что препятствий для переговоров по телефону и отправки сообщений по факсу — нет.

С третьего января можно говорить о потеплении в отношениях КНДР и Республики Корея.

Представители обеих стран провели телефонные переговоры по восстановленной "горячей линии". В 15.30 по местному времени прошел вызов спецсвязи со стороны Северной Кореи на контрольном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне.

Стороны с помощью "горячей линии" намерены обсудить участие северокорейской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане, а также сотрудничество на соревнованиях. Сеул приветствовал инициативу лидера КНДР о поездке северокорейцев на Игры.

Доброжелательное отношение стран дает надежду на успешные переговоры на высшем уровне между странами Корейского полуострова 9 января.