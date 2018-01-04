Белый дом выразил опасения по поводу психического здоровья Ким Чен Ына

Тема:
Ситуация вокруг КНДР 1 час назад
Белый дом выразил опасения по поводу психического здоровья Ким Чен ЫнаЧитайте нас в Telegram
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американцам следует побеспокоиться за психическое здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына – а никак не президента США Дональда Трампа. Глава КНДР постоянно угрожает США и миру, тестирует ракеты, напомнила Сандерс. Американский лидер не струсит перед ним, не проявит слабость и будет защищать граждан США, как и обещал.
Слова Сандерс были ответом на вопрос репортера, не следует ли американцам озаботиться психическим здоровьем Дональда Трампа, так легко говорящего о ядерном оружии, напоминает ТАСС.
Когда Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к нации заявил, что у него на столе постоянно присутствует ядерная кнопка, Трамп ответил на это, что у него тоже есть кнопка – "но она больше, и она работает".
North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.
-
Северная Корея начинает переговоры с Южной6 часов назад
-
Олимпийское потепление: Сеул и Пхеньян хотят договориться14 часов назад
-
КНДР согласилась на переговоры об участии сборной в Олимпиаде17 часов назад
-
Дональд Трамп - Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше22 часа назад
-
МИД: Россия готова помочь в диалоге США и КНДР, но почтальоном быть не собирается1 сутки назад
-
Сеул предложил Пхеньяну организовать 9 января встречу на высоком уровне1 сутки назад
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Выбор редакции: новости, которые удивили в уходящем году
- Главные события 2017-го по версии западных СМИ
- Слова года
- С 1 января на Земле будут жить 7,444 миллиарда человек
- Cамые популярные коубы года
- Cамые смешные фото из мира животных
-
Что будет с рублем в 2018, на фоне падения доллара?
- Почему 2018 год будет годом роста нефти
- 8 вероятных вооруженных конфликтов в 2018 году
- Топ-5 самых успешных ICO года
- Самые удачные сделки 2017 года
-
Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм
- Генсек ООН обратился к миру с предостережением
- Протесты в Иране: погибли 12 человек
- На стороне ИГИЛ: коалиция перебрасывала боевиков зерновозами
- Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Как нескучно провести праздники
- Тверская улица превратилась в сказочный мир
- Центр Москвы отдадут пешеходам
- Сомнительная пиротехника: опасный товар без лицензии и накладных
- Как разнообразить новогоднее меню и сэкономить
-
Европа во власти шторма
- Почему оливье с майонезом лучше не есть
- Номер 1 в топ-листе российского кинопроката
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Пожар в особняке Клинтонов потушили
Легенды хоккея провели благотворительный матч
Порошенко: худшее в украинской экономике позади
Северная Корея начинает переговоры с Южной
Хиллари Клинтон уличили в сговоре с прессой
Трамп стал более популярным
В Берлине решают вопрос о правящей коалиции
Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс
"Тренер": кино на спортивных скоростях
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
Министр обороны Перу ушел в отставку
Челябинская Швейцария. Почему курорт входит в десятку лучших в России
Рождество в Москве будет самым теплым в истории
Мировой футбол в России: бесплатные визы, волонтеры, стадионы
Топ топов-2017. Абсолютный рейтинг фильмов года
Неисправный российский Ми-24 упал в Сирии: пилоты погибли
Медиакорпорации: 10 главных событий 2017 года
Ретрогейминг: почему все снова "любят Dendy"
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере