Белый дом выразил опасения по поводу психического здоровья Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американцам следует побеспокоиться за психическое здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына – а никак не президента США Дональда Трампа. Глава КНДР постоянно угрожает США и миру, тестирует ракеты, напомнила Сандерс. Американский лидер не струсит перед ним, не проявит слабость и будет защищать граждан США, как и обещал.

Слова Сандерс были ответом на вопрос репортера, не следует ли американцам озаботиться психическим здоровьем Дональда Трампа, так легко говорящего о ядерном оружии, напоминает ТАСС.

Когда Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к нации заявил, что у него на столе постоянно присутствует ядерная кнопка, Трамп ответил на это, что у него тоже есть кнопка – "но она больше, и она работает".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!