Белый дом выразил опасения по поводу психического здоровья Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американцам следует побеспокоиться за психическое здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына – а никак не президента США Дональда Трампа. Глава КНДР постоянно угрожает США и миру, тестирует ракеты, напомнила Сандерс. Американский лидер не струсит перед ним, не проявит слабость и будет защищать граждан США, как и обещал.

Слова Сандерс были ответом на вопрос репортера, не следует ли американцам озаботиться психическим здоровьем Дональда Трампа, так легко говорящего о ядерном оружии, напоминает ТАСС.

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Когда Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к нации заявил, что у него на столе постоянно присутствует ядерная кнопка, Трамп ответил на это, что у него тоже есть кнопка – "но она больше, и она работает".