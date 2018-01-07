Евгений Трефилов: гандболистки постоянно пользуются моей добротой

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился своим мнением о том, что его считают строгим специалистом. По словам российского наставника, несмотря на серьезное отношение к играм, он на самом деле добрый.

"Конечно, в моем понимании гандболистки выходят на войну во время матча – сидят в окопе, отстреливаются, — признается тренер в разговоре с RT. – Для меня каждая игра – небольшая битва. А на войне как на войне – победителей не судят. Что же по поводу моей строгости, то если бы я таковым был, то они бы все разбежались. А они моей добротой постоянно пользуются. С женщинами я все время остаюсь в дураках".

Напомним, что Трефилов сохранил пост главного тренера национальной сборной после минувшего чемпионата мира по гандболу. Россиянки вылетели на стадии четвертьфинала, уступив команде Норвегии (17:34). Этот результат был признан Федерацией гандбола России (ФГР) удовлетворительным.