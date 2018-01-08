Аномалия в небе Татарстана: метеорит, болид или сухая гроза?

Свидетелями еще одной аномалии, правда, скорее всего, не погодной, а космической, стали жители сразу нескольких регионов — Башкирии, Удмуртии и Татарстана. Больше всего сообщений поступило из Набережных Челнов. Местные жители рассказывают о яркой вспышке, озарившей ночное небо от края до края, и о том, как после этого завибрировала земля.

Яркая вспышка озарила территорию в несколько тысяч квадратных километров. О том, что в рождественскую ночь случилось в небе над югом Удмуртии и над восточными районами Татарстана, теперь спорят ученые, а в социальных сетях делятся впечатлениями многочисленные свидетели.

Это не техногенная авария и не взрыв, так как сообщений в МЧС не поступало, и не метеорит, так как последствия удара отсутствуют. Вспышку астрономы называют голубыми всполохами. Подобные свечения фиксировались в прошлом году в Казани, несколько лет назад в Карелии, а в 2006 году — в Москве.

"Существует такое понятие как атмосферное электричество, некоторые называют это грозой. Но на самом деле эффекты, связанные с атмосферным электричеством, — поясняет директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта Юрий Нефедьев. – Это огромный пласт эффектов, многие из которых практически не изучены, потому что редко встречаются".

Мнения ученых расходятся кардинально. Одни предполагают, что это преломление или отражение света от низких облаков, другие считают, что произошла сухая гроза. Астрономы Казанского федерального университета настаивают на космических причинах. "Это явление называется болидом. Все вещество выгорает в слоях атмосферы и до Земли просто не долетает. Все это сопровождается хлопком. Может и обломок космического аппарата сгореть, но они медленнее входят в атмосферу и их можно наблюдать гораздо дольше. Это было космическое тело, которое сгорело. Тонны таких тел сгорают каждый день в атмосфере Земли, а этот камушек был размером побольше", — говорит аспирант кафедры астрономии Института физики Казанского федерального университета Сергей Головкин.

Возгорание могло произойти в плотных слоях атмосферы, потому эффект и был виден на больших территориях. В обсерватории Казанского федерального университета вспышку в небе над юго-востоком Татарстана не фиксировали. В ту ночь в столице республики шла сильная метель. Астрономы предполагают, явление произошло в результате сгорания в слоях атмосферы космического тела небольших размеров.