Сборная КНДР будет участвовать в Олимпийских играх-2018

Руководители КНДР, которые ведут переговоры с властями Южной Кореи по многочисленным проблемам, существующим между двумя странами, приняли решение отправить делегацию на Олимпиаду, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

При этом олимпийские нормативы для участия в Играх-2018 выполнили всего два атлета из Северной Кореи – фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким. Поэтому кроме спортсменов в состав делегации КНДР войдут официальные лица Национального олимпийского комитета, журналисты, деятели культуры, музыканты и даже команда по тхэквондо, которая выступит с показательной программой.

На фоне неожиданного потепления в отношениях двух Корей, МОК продлил для участников из КНДР срок квалификации на Олимпиаду, сообщает ВВС. Южнокорейская сторона предложила делегациям двух стран пройти на церемонии открытия вместе.