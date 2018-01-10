Жители Подмосковья пытаются спасти от застройки "западные легкие" столицы

Жители Подмосковья пытаются спасти от застройки знаменитую Черневскую горку. С начала 70-х годов там работала доступная для всех горнолыжная база, но у земли появились новые хозяева, а трассы и подъемники пришли в запустение. Теперь люди опасаются, что живописный природный уголок, который уже оказался в кольце высотных домов, тоже заполонят новостройки.

- Вот наша Черневская поляна, которая уже разбита на участки, и объявлен конкурс на ее застройку.

Черневская поляна — так называемые "западные легкие" Москвы — любимое место для прогулок и семейного отдыха жителей Красногорска.

"На этой поляне будет размещен пансионат, на горке будет размещен крытый всесезонный горнолыжный комплекс", — говорит Алиса Александрова, жительница Красногорска.

Горнолыжный спуск в этих местах появился еще в начале 70-х годов. За свой счет его прокладывали спортсмены лыжной секции. И долгие годы все жители пользовались этим подъемником бесплатно. Но пять лет назад новые хозяева земель стали требовать огромную арендную плату. Таких денег у секции не было, и спуск быстро пришел в запустение.

Восстановить подъемник — об этом жители и просили местные власти. В хорошую зимнюю погоду от желающих покататься здесь на лыжах и санях отбоя нет. Люди беспокоятся, что эту поляну, где полвека назад снимали фильм "Капитанская дочка", могут использовать иначе.

"То, что уже засыпали, это земли, принадлежавшие патриарху Никону, которые он купил у князей Волынских за 2 тысячи рублей. По тем временам это огромные деньги, и здесь находилось подворье Воскресенского монастыря", — рассказывает краевед Дмитрий Дроздецкий.

В Красногорской администрации отвечают, что у этой земли несколько владельцев. Что появится здесь, еще только обсуждается. Карта, которая взволновала жильцов, предварительная, и там указаны лишь возможные варианты использования участков.

"Будет трасса, подъемник, в принципе эта территория будет для катания, спортивного отдыха горожан. Из строений там будут некапитальные какие-то сервисные строения: для оборудования, для переодевания", — обещает Артем Нагорный, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Красногорска.

Есть в районе Черневской поляны и речка под названием Банька, заметно обмелевшая. Одновременно с благоустройством территории решено восстановить и ее. Банька попала в программу экологической реабилитации. Саму же обновленную горнолыжную трассу планируют открыть уже в феврале.