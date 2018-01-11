57 процентов американцев считают, что Дональд Трамп не подходит на роль президента

Более половины избирателей в Соединенных Штатах Америки (57 процентов) считают, что президент Дональд Трамп не подходит на роль главы государства. Противоположной точки зрения придерживаются 40 процентов американцев. Такие цифры фигурируют в опросе, проведенном Quinnipiac University.

По результатам исследований, большинство избирателей (69 процентов) считают Трампа неуравновешенным, около четверти опрошенных (28 процентов) утверждают обратное.

Респонденты также оценили первый год президентства Трампа. Приблизительно шестая часть избирателей (16 процентов) оценила его работу на пятерку, а 39 процентов опрошенных поставили ему "неудовлетворительно".

Опрос, в котором участвовали 1106 американских избирателей, проводился в период с 5 по 9 января. Статистическая погрешность составляет 3,6 процентных пункта, передает РИА Новости.

Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон, и пришел к власти в январе 2017 года.