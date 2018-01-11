Власти Нью-Йорка подали в суд на нефтяные компании из-за изменения климата

Власти Нью-Йорка подали иск в суд против пяти самых крупных мировых нефтяных компаний с целью получения компенсации за усилия по защите города от последствий глобального потепления. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на официальном сайте Нью-Йорка.

Как уточняется, город будет пытаться получить компенсацию от таких компаний, как BP, Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips и Roal Dutch Shell за многие миллиарды, которые будут потрачены на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата.

Речь идет об убытках, которые город вынужден выплачивать в качестве компенсаций уже сейчас, а также о тех, которые Нью-Йорк понесет в течение всего XXI века.

В начале июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Парижского соглашения (первого глобального соглашения по климату, определяющего мировой план действий по сдерживанию глобального потепления). Администрация экс-президента США Барака Обамы выступала за участие в этом соглашении, напоминает РИА Новости.

Данное решение Трампа вызвало резкую критику со стороны части политической элиты и общественности в США и за рубежом. Трамп объяснил свое решение тем, что США невыгодно участие в соглашении с экономической точки зрения. При этом ранее глава США называл теорию о глобальном потеплении выдумкой.