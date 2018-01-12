Президент России Владимир Путин не собирается участвовать в дебатах в рамках предвыборной гонки. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. По его словам, президент дал это понять во время встречи с руководителями информагентств и печатных СМИ, которая состоялась накануне.

Ремчуков отметил, что позиция Путина, который по должно постоянно реагирует как на внешние, так и на внутренние проблемы, и так понятна и ясна.