Роспотребнадзор призвал россиян не пользоваться токсичным жиросжигателем

Роспотребнадзор изымает из оборота ядовитый жиросжигатель DNP (2-4-динитрофенол) и призывает граждан не употреблять его в качестве пищевой добавки.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что в России ДНФ не разрешен к обороту как пищевой продукт и не зарегистрирован ни как БАД, ни как лекарство. Но в нарушение закона распространяется через интернет-магазины.

Динитрофенол используется при производстве красителей и не предназначен для перорального употребления, обращает внимание Роспотребнадзор. Уже получены данные о нанесении вреда жизнью и здоровью граждан Великобритании, передает "Интерфакс".

При наличии добавки Роспотребнадзор просит обращаться в территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте depart@gsen.ru.