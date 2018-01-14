Пхеньян призвал корейцев осознать "гнусное нутро и агрессивную сущность США"

Пхеньян вновь обрушился с критикой на Соединенные Штаты. Агентство ЦТАК заявляет: вся корейская нация должна осознать "гнусное нутро и агрессивную сущность США". В сообщении подчеркивается, каждый раз, когда на полуострове намечаются признаки улучшения отношений, Америка изо всех сил препятствует этому.

ЦТАК утверждает, что США планирует отправить к берегам Кореи свои авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон", а также другие военные корабли. По мнению агентства, это настоящий вызов мировой общественности, которая выступает за смягчение напряженности в регионе.

В заявлении вновь отмечено, что США — "наилучшая мишень" для северокорейских артиллеристов из частей Хвасон, передает телеканал "Россия 24".