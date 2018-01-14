В службе ЧС нажали не ту кнопку, и на Гавайях все поседели

Ошибка стала следствием человеческого фактора. С таким заявлением выступил губернатор Гавайских островов. Он объяснил, почему жители островов получили предупреждения о том, что на них якобы летят баллистические ракеты. Оказывается, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций случайно нажал не ту кнопку.

Студенты, в ужасе бегущие по территории кампуса кто куда, пенсионеры, забившиеся в платяные шкафы, родители, в панике прячущие детей в дорожные люки, семьи, записывающие последние видеообращения перед верной гибелью.

Сотни тысяч человек на затерянных в Тихом океане Гавайях были до смерти напуганы экстренным сообщением, которое пришло на смартфоны островитян — На нас летит баллистическая ракета. Немедленно ищите укрытие. Это не учения!

"Утром мы собирались на пляж. У нас двухмесячный малыш. И тут — тревога. Мы были в ужасе. Мы находились на 36-м этаже гостиницы и просто не знали, что делать. Положили ребенка в ванной комнате в коляску, если вдруг придется бежать. Жена ревела", — рассказал очевидец.

Вмиг опустели пляжи, на улицах начался хаос, а расслабленная атмосфера курорта за секунды сменилась на ожидание грядущего апокалипсиса. Ведь здесь почти все знают — 50-й штат США Гавайи - одна из ближайших потенциальных целей для Северной Кореи. Подлетное время 12 минут.

"Мы запаниковали. Было реально страшно. Потому что это было не сообщение из Твиттера. Это была правительственная система оповещения, которая предписывала искать убежище. Но никто, с кем я говорил, в отеле и на улице, не знал, а что, собственно, делать. Люди были в шоке. Бежали на красный свет — врассыпную, просто куда глаза глядят", — поделился пережитым свидетель.

Но затем всех оповестили: сообщение о ракетной угрозе — ошибка. Причем, допустил ее один человек. Он в прямом смысле слова нажал не ту кнопку, когда тестировал систему предупреждения о нападении. Правда опровержение, что никакой ракеты нет и в помине, власти штата почему-то распространили только через 38 минут после тревоги. 38 минут, которые всем показались вечностью.

Губернатор Гавайев не сдержал эмоции: "Я очень зол и разочарован, что это произошло. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что такая ситуация больше не повторится. Я беру всю ответственность на себя. Это моя команда совершила ошибку".

По словам губернатора, в систему оповещения уже внесены изменения, чтобы тревожную кнопку не мог нажать один человек, а понадобились минимум двое.

Впрочем, само существование угрозы никто не отменял. И ошибка в системе оповещения, возможно, станет и полезным напоминанием американским политикам, как важно не только нажимать правильные кнопки, но и подбирать правильные выражения.