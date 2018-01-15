В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным

В Московском академическом театре сатиры в 11 часов утра началось прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным. Актер скончался 10 января на 82-м году жизни.

Проводить артиста в последний путь пришли около 100 человек, сообщает ТАСС. Гроб с телом Державина установлен на сцене, над ним висит портрет актера.

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Одними из первых проститься с Державиным пришли Константин Эрнст, Владимир Винокур, Владимир Андреев, Наталья Селезнева и другие.

В полдень начнется гражданская панихида. Позже Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.