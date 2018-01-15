Скончался известный политический деятель Виктор Анпилов

15 января 2018 года в возрасте 72 лет скончался известный политический деятель, председатель исполкома движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов. Сообщение о смерти появилось на его официальной странице Facebook.

Причина смерти – инсульт. Сообщается также, что Анпилов умер, не приходя в сознание.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года. Окончил факультет журналистики МГУ, служил в ракетных войсках. Работал корреспондентом в Никарагуа.

Был членом КПСС, народным депутатом РСФСР. Является одним из создателей общественно-политического движения "Трудовая Россия".

Активно участвовал в антиельцинских митингах, во время октябрьских событий 1993 года выступал на стороне Учредительного Совета. Был арестован, однако затем отпущен из изолятора "Лефортово" по решению Госдумы.

В 2003 году, перед выборами в Думу, Владимир Жириновский предложил Анпилову войти в тройку партийного списка ЛДПР, однако затем в партии отказались от этой идеи. В 2012 году Анпилов и его однопартийцы из "Трудовой России" пришли на митинг в поддержку Жириновского.

В 2014 году Анпилов поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации.