В Косове зверски расстрелян лидер сербов

В Косовске-Митровице убит Оливер Иванович. Это лидер косовских сербов, руководитель гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда". На политика было совершено покушение. Он получил сразу пять огнестрельных ранений.

Полиция Косова заверила, что все усилия правоохранителей направлены на поиски напавших на Ивановича. Покушение на Оливера была совершено, когда она входил в здание своей партии, сообщает ТАСС.

Оливер Иванович в прошлом был госсекретарем (заместителем министра) в министерстве по делам Косова и Метохии сербского правительства.

Оливера Ивановича и еще четырех сербов обвиняли в военных преступлениях в отношении албанского населения в Косове и Метохии в 1999 и 2000 годах. С января 2014 года по августе 2015 года Иванович находился в тюрьме. Затем после голодовки Иванович был переведен из-за ухудшения состояния здоровья в тюремную больницу.

21 января 2016 года он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях. Однако в феврале 2017 года приговор суда первой инстанции был отменен. С начала нового процесса Оливер Иванович находился под домашним арестом. С апреля 2017 года ему разрешили защищать себя в суде, оставаясь на свободе.