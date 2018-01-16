Серебренников заявил, что скопил на квартиру в Берлине еще до "Платформы"

Обвиняемый в хищении режиссер Кирилл Серебренников рассказал в суде, что копил на квартиру в Берлине несколько лет и купил ее до проекта "Платформа". По данным следствия, именно при реализации этого проекта Серебренников и другие фигуранты дела похитили 133 миллиона бюджетных денег. Сам режиссер все обвинения отвергает.

"Ни одной копейки, кроме зарплаты и гонораров, я не получал. Квартиру в Берлине я купил в 2012 году и копил на нее несколько лет еще до проекта "Платформа". Документы об этом есть в материалах дела", — заявил Серебренников на заседании суда, где решается вопрос о продлении ему срока ареста, передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе СКР сообщили, что расследование дела против режиссера завершено. Уголовное дело бывших бухгалтера и продюсера "Седьмой студии" Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство. Суд над Масляевой будет проведен в особом порядке, она единственная признала вину и пошла на сделку со следователями.

По мнению самого Серебренникова, следствие доверяет показания не того человека.

"Масляева оговаривает нас, это лучший друг для следствия, я не хочу никого обвинять, но следствие доверяет только ее словам, словам ранее судимого человека. На одной ставке со мной она призналась, что украла у "Седьмой студии" 5 миллионов рублей", — заявил режиссер.