РФС даст оценку скандальному посту "Спартака" про "шоколадок"

Комитет по этике Российского футбольного союза собирается рассмотреть скандально известный "твит" московского "Спартака", в котором защитник "красно-белых" Георгий Джикия назвал своих бразильских одноклубников Адриано, Рошу и Фернандо "шоколадками", которые тают на солнце.

После появления записи в клубном "Твиттере" спартаковцев обвинили в расовой дискриминации. "Красно-белые" даже вынуждены были удалить скандальный пост и принести извинения. ФИФА также негативно высказалась о словах Джикии. И вот теперь Российский футбольный союз оценит публикацию спартаковцев в соцсетях.

"Мы рассмотрим это дело, сегодня должно поступить обращение от Александра Алаева (и. о. президента РФС). Думаю, соберемся 25 января", — цитирует ТАСС главу комитета по этике Семена Андреева.