CAS заслушает российских лыжников 26 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 26 января проведет слушания по делам 11 российских лыжников, которые ранее были пожизненно отстраненны дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда от Олимпийских игр.

В число 11 отстраненных россиян входят: Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных. "Слушания по делам 11 наших лыжников в CAS пройдут 26 января", — сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которую цитирует РИА Новости. Ранее у ряда российских лыжников также были отобраны медали Игр-2014 в Сочи.

Все 11 человек были также отстранены от всех соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Сама Вяльбе заявляла, что дисквалифицированные российские лыжники не успеют отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхан.