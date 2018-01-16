Макгрегор лишен титула UFC, за пояс побьются Нурмагомедов и Фергюсон

Ситуация с титулом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе прояснилась. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор лишен чемпионского пояса, за который побьются россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Поединок за полноценный титул пройдет 7 апреля в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "Контракт на бой подписан. Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время, – сказал источник. — Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении". Таким образом, можно говорить о том, что победитель боя Нурмагомедов – Фергюсон следующим соперником получит Макгрегора, если тот вернется. Этот поединок также будет титульным и может пройти в сентября в Москве. Ранее СМИ сообщали, что UFC специально для этого забронировал СК "Олимпийский".

Отмечается, что UFC пока что не может подтвердить информацию о поединке. Организация должна официально объявить о нем во время турнира UFC в Бостоне 20 января.

Ранее информация о лишении Макгрегора титула появилась на неофициальной странице команды Нурмагомедова в Instagram. Об этом сообщил отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов. "Конор Макгрегор лишен пояса , Хабиб и Тони Фергюсон встретятся на турнире #UFC223 в Нью-Йорке (Бруклин), который состоится 7 апреля, на кону будет стоять настоящий пояс!" – сказал он.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться еще в марте 2017 года. Победитель того поединка получил бы лишь титул "временного" чемпиона UFC в легком весе. Но в итоге бой был отменен из-за проблем со здоровьем у россиянина в связи с усиленной сгонкой веса.