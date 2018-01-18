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Ситуация в Донбассе 29 минут назад

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18 января 201816:38

Реинтеграция Донбасса: Украина хочет дружить с "агрессором"
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Верховная рада решила считать Россию "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". Таков итог принятия украинским парламентом закона о реинтеграции Донбасса. Депутаты за почти три дня обсуждения рассмотрели 700 поправок в текст документа.

Несмотря на большое количество правок, надеется спикер Рады Андрей Парубий, Порошенко не применит право вето к закону. Видимо, это заявление Парубий сделал, понимая неоднозначность получившегося закона. Текст закона проанализировало РИА Новости.

Дружба с "агрессором"

Киев попал в странное положение: из закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе – раз, в закон не включены поправки о денонсации Договора о дружбе с Россией и разрыве дипотношений с Москвой — два. И если в первом случае предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу, то во втором Киеву придется дружить с "агрессором"!

Эту двуличность позиции поддержали 280 депутатов, за исключением "Оппозиционного блока".

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе. Россия вместе с Францией, Германией и Украиной являются членами нормандской четверки, в формате которой предприняты попытки урегулирования конфликта. При этом Москва выступает в качестве посредника и гаранта выполнения достигнутых в Минске на переговорах Луганска, Донецка и Киева соглашений.

МИД России заявления об "агрессии Москвы" уже назвал "публичными бездоказательными инсинуациями".

Крест на мирных попытках урегулирования

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый закон – сигнал для Крыма и Донбасса, что они "неотъемлемая часть" Украины.

Этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта в Донбассе, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

В Донецке и Луганске заявили: закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения, он просто развяжет руки военным. При этом опрошенные эксперты прогнозируют, что закон может спровоцировать эскалацию конфликта, но не поможет вернуть регион под контроль Киева.

Закон действительно дает право использовать украинскую армию в Донбассе в мирное время без объявления войны "для реализации мер по обеспечению суверенитета страны". Ряд украинских депутатов подчеркнул, эта норма частично противоречит положениям украинской конституции. Армия Украины и сейчас принимает участие в военной операции в Донбассе, но Киев спустя почти 4 года после начала "антитеррористической операции" в Донбассе хотят урегулировать их применение законодательно.

Один из спорных моментов – начало "оккупации Донбасса". Киев не смог определиться с этой датой. В итоге осталась только отсылка к "Закону о Крыме", где записано, что началом "оккупации" стало 20 февраля 2014 года.

Крым Украина по-прежнему продолжает считать своим, несмотря на мнение жителей, которые его населяют.

По новому закону, Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, за исключением свидетельств о рождении и смерти. Из первоначального текста убрана норма о привлечении к уголовной ответственности всех, кто работал в Донецкой и Луганской народных республиках — учителей, врачей и библиотекарей.

"Исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий", — заявил депутат от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс", — критикует закон Виктор Медведчук.

По мнению Медведчука, парламент стал заложником остающихся безнаказанными радикалов и политиканов из "партии войны". По его словам, депутаты предложили широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. "Именно территорий, не людей, — подчеркнул Владимир Медведчук. — И заклинание об "агрессоре", которое депутаты употребляют к месту и не к месту, которое не несет никакой содержательной нагрузки, а служит только для того, чтобы "продавливать" дискриминационный по отношению к гражданам Украины закон".

Обстреливаемые жители Донбасса уверены: агрессор — Украина

На заявление президента Порошенко о том, что закон позволит быстрее вернуть Донбасса на Украину ответил глава ДНР Александр Захарченко.

"В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу", — подчеркнул он.

Очередной демонстрацией планомерной деструктивной политики Киева в отношении не только Донбасса, но и против граждан самой Украины, закон назвал полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Пушилин добавил, что у живущих под обстрелами со стороны Украины уже почти четыре года жителей Донбасса есть абсолютная уверенность, что агрессор — именно Украина.

Закон в корне ломает логику минского процесса, рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел ДНР Владислав Дейнего.

"Этим законом Украина подчеркивает — все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации", — добавил Дейнего.

Минский формат умер

Реинтеграцию Донбасса и восстановление украинского суверенитета на регион закон не приближает, отмечает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Несмотря на то, что над документом хорошо поработали и он похож на закон, а не на политическую декларацию, это ничего не меняет. Он продиктован острой политической целесообразностью", — продолжил он.

Но на отношения между Москвой и Киевом, уверен эксперт, закон никак не повлияет – они и так находятся на нуле.

"Этим законом Украина вышла из минского процесса. И продолжать его дальше абсолютно бессмысленно. Я считаю, что это очень серьезный шаг на пути к эскалации противостояния между непризнанными республиками и Киевом, — добавляет политолог Михаил Погребинский. — Я думаю, что нужно закрывать минский формат и должен быть начат поиск нового формата".

Вопрос о том, каким будет новый формат и как на это отреагирует замороженный конфликт в Донбассе, остается открытым.

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