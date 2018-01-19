Задержан подросток, напавший на школьников и поджегший школу в Бурятии

Подросток, атаковавший школьников и учительницу в Улан-Удэ, задержан. Ранее сообщалось, что сам он и еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", передает РИА Новости. Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям персоналу школы, ответственному за безопасность.

Мальчик, напавший на учеников, поджег школу. Возгорание удалось ликвидировать в течение пяти минут. На месте ЧП работают следователи и полиция.